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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п'яти

Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п'яти

Київ • УНН

 • 1374614 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через ракетний удар по Вишгороду Київської області загинуло п'ятеро людей – сьогодні вранці померла жінка. Про це під час брифінгу повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"Станом на зараз можна констатувати, що суттєво пошкоджено чотири багатоповерхівки, також ушкоджений дитячий садочок і школа, яка знаходилася поряд. Станом на зараз ми маємо 35 потерпілих. Сьогодні зранку померла жінка – це п'ята жертва цього вибуху. 30 людей залишаються постраждалими, їм надана медична допомога, знаходяться в лікарні", – розповів Нєбитов.

За його словами, тіла загиблих знайшли біля будинку, одного у квартирі. Ще три людини померли в лікарні.

Нагадаємо

У Вишгороді 23 листопада російська ракета влучила в дах п'ятиповерхівки.

Раніше Андрій Нєбитов повідомляв, що від ракетного обстрілу кількість потерпілих зросла до 35.

Українські Національні Новини

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