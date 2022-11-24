Ракетний удар по Вишгороду: кількість загиблих зросла до п'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через ракетний удар по Вишгороду Київської області загинуло п'ятеро людей – сьогодні вранці померла жінка. Про це під час брифінгу повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Станом на зараз можна констатувати, що суттєво пошкоджено чотири багатоповерхівки, також ушкоджений дитячий садочок і школа, яка знаходилася поряд. Станом на зараз ми маємо 35 потерпілих. Сьогодні зранку померла жінка – це п'ята жертва цього вибуху. 30 людей залишаються постраждалими, їм надана медична допомога, знаходяться в лікарні", – розповів Нєбитов.
За його словами, тіла загиблих знайшли біля будинку, одного у квартирі. Ще три людини померли в лікарні.
Нагадаємо
У Вишгороді 23 листопада російська ракета влучила в дах п'ятиповерхівки.
Раніше Андрій Нєбитов повідомляв, що від ракетного обстрілу кількість потерпілих зросла до 35.