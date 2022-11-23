Ракетний удар у Вишгороді: кількість потерпіли збільшилася до 35, з них 4 загинули

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"35 потерпілих, з них 4 людини загинуло під час влучання ракети на Вишгородщині. Такі маємо останні дані щодо ворожих обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років. На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження.

Вибухом пошкоджено ще 4 будинки. Поліцією надається допомога, яка знаходимося по всьому периметру, біля кожного під’їзду.

"Ми не допустимо фактів мародерства", — додав Нєбитов.

Додамо

Сьогодні під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе