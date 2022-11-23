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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ракетний удар у Вишгороді: кількість потерпіли збільшилася до 35, з них 4 загинули

Ракетний удар у Вишгороді: кількість потерпіли збільшилася до 35, з них 4 загинули

Київ • УНН

 • 788152 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що від ракетного обстрілу у Вишгородському районі збільшилася кількість потерпіли до 35, з них 4 загинули, передає УНН.

Цитата

"35 потерпілих, з них 4 людини загинуло під час влучання ракети на Вишгородщині. Такі маємо останні дані щодо ворожих обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років. На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження.

Вибухом пошкоджено ще 4 будинки. Поліцією надається допомога, яка знаходимося по всьому периметру, біля кожного під’їзду.

"Ми не допустимо фактів мародерства", — додав Нєбитов.

Додамо

Сьогодні під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе

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