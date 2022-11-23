Ракетный удар в Вышгороде: количество пострадавших увеличилось до 35, из них 4 погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что от ракетных обстрелов в Вышгородском районе увеличилось количество пострадавших до 35, из них 4 погибли, передает УНН.
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"35 пострадавших, из них 4 человека погибли при попадании ракеты в Вышгородском районе. Таковы последние данные относительно вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.
Детали
Среди пострадавших 6 детей, самой маленькой девочке 5 лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения.
Взрывом повреждено еще 4 дома. Полицией оказывается помощь, которая находимся по всему периметру, возле каждого под езду.
"Мы не допустим фактов мародерства", — добавил Небитов.
Добавим
Сегодня во время массированной ракетной атаки РФ украинскими военными было сбито 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе