Ракетный удар в Вышгороде: количество пострадавших увеличилось до 35, из них 4 погибли

Цитата

"35 пострадавших, из них 4 человека погибли при попадании ракеты в Вышгородском районе. Таковы последние данные относительно вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Детали

Среди пострадавших 6 детей, самой маленькой девочке 5 лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения.

Взрывом повреждено еще 4 дома. Полицией оказывается помощь, которая находимся по всему периметру, возле каждого под езду.

"Мы не допустим фактов мародерства", — добавил Небитов.

Добавим

Сегодня во время массированной ракетной атаки РФ украинскими военными было сбито 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе