Ракетный удар по Вышгороду: количество погибших выросло до пяти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из-за ракетного удара по Вышгороду Киевской области погибли пять человек – сегодня утром умерла женщина. Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает УНН.
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"По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что существенно повреждены четыре многоэтажки, также поврежден детский садик и школа, которая находилась рядом. По состоянию на данный момент мы имеем 35 пострадавших. Сегодня утром умерла женщина – это пятая жертва этого взрыва. 30 человек остаются пострадавшими, им оказана медицинская помощь, находятся в больнице", – рассказал Небитов.
По его словам, тела погибших обнаружили возле дома, одного в квартире. Еще три человека умерли в больнице.
Напомним
В Вышгороде 23 ноября российская ракета попала в крышу пятиэтажки.
Ранее Андрей Небитов сообщал, что от ракетных обстрелов количество пострадавших выросло до 35.