Під час тривоги стояв на балконі: на Київщині чоловіку уламком ракети відірвало голову

Цитата

"Була відома інформація, що летять ракети, що однозначно відбудуться вибухи, але один із загиблих стояв на балконі й уламком йому відірвало голову. Я кажу такі жахливі речі тільки для того, щоб люди розуміли, що коли йде ракетний обстріл, немає місця, де 100% безпечно, безпечно лише в укриттях", - розповів Нєбитов.

Нагадаємо

У Вишгороді 23 листопада російська ракета влучила в дах п'ятиповерхівки – загинуло п'ятеро людей.

За даними Андрія Нєбитова, кількість потерпілих від ракетного обстрілу зросла до 35.