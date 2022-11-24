Під час тривоги стояв на балконі: на Київщині чоловіку уламком ракети відірвало голову
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Київщині чоловіку, який 23 листопада під час повітряної тривоги стояв на балконі, відірвало голову уламком ракети. Про це під час брифінгу повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов, закликавши людей йти в укриття під час тривоги, передає УНН.
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"Була відома інформація, що летять ракети, що однозначно відбудуться вибухи, але один із загиблих стояв на балконі й уламком йому відірвало голову. Я кажу такі жахливі речі тільки для того, щоб люди розуміли, що коли йде ракетний обстріл, немає місця, де 100% безпечно, безпечно лише в укриттях", - розповів Нєбитов.
Нагадаємо
У Вишгороді 23 листопада російська ракета влучила в дах п'ятиповерхівки – загинуло п'ятеро людей.
За даними Андрія Нєбитова, кількість потерпілих від ракетного обстрілу зросла до 35.