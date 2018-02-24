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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60375 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72979 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75855 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106453 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100150 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104427 просмотра

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Футбольные фанаты в поезде Львов-Одесса устроили дебош

Футбольные фанаты в поезде Львов-Одесса устроили дебош

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В пассажирском поезде Львов-Одесса трое нетрезвых мужчин нарушали общественный порядок и нецензурно выражались в адрес других пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

Как говорится в сообщении, в субботу 24 февраля на спецлинию “102” поступило сообщение о том, что в поезде несколько человек ведут себя агрессивно.

“Выездом следственно-оперативной группы Приморского отдела полиции установлено, что правонарушители – болельщики одной из футбольных команд, которые приехали в Одессу на матч. В состоянии алкогольного опьянения мужчины нецензурно ругались в адрес других пассажиров, нарушали их покой и общественный порядок”, – сообщили правоохранители.

Относительно хулиганов составлены протоколы по ч.1 ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, около 21:00 на улице Садовой во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, нанес другому удар по голове и угрожал пистолетом.

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