Футбольные фанаты в поезде Львов-Одесса устроили дебош
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В пассажирском поезде Львов-Одесса трое нетрезвых мужчин нарушали общественный порядок и нецензурно выражались в адрес других пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.
Как говорится в сообщении, в субботу 24 февраля на спецлинию “102” поступило сообщение о том, что в поезде несколько человек ведут себя агрессивно.
“Выездом следственно-оперативной группы Приморского отдела полиции установлено, что правонарушители – болельщики одной из футбольных команд, которые приехали в Одессу на матч. В состоянии алкогольного опьянения мужчины нецензурно ругались в адрес других пассажиров, нарушали их покой и общественный порядок”, – сообщили правоохранители.
Относительно хулиганов составлены протоколы по ч.1 ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, около 21:00 на улице Садовой во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, нанес другому удар по голове и угрожал пистолетом.