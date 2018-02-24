Футбольні фанати у потязі "Львів-Одеса" влаштували дебош

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У пасажирському потязі сполученням Львів-Одеса троє нетверезих чоловіків порушували громадський порядок та нецензурно висловлювалися на адресу інших пасажирів. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає УНН.

У суботу 24 лютого на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що у поїзді декілька осіб поводяться агресивно.

“Виїздом слідчо-оперативної групи Приморського відділу поліції встановлено, що правопорушники – вболівальники однієї з футбольних команд, які приїхали до Одеси на матч. У стані алкогольного сп’яніння чоловіки нецензурно лаялися на адресу інших пасажирів, порушували їх спокій та громадський порядок”, – повідомили правоохоронці.

Стосочно хуліганів складено протоколи за ч.1 ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у Львові в маршрутці один з пасажирів, перебуваючи у нетверезому стані, вдарив іншого по голові та погрожував предметом, схожим на пістолет.

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