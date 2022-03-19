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Футболисты и тренеры Бундеслиги записали видеообращение с призывом помощи Украине

Футболисты и тренеры Бундеслиги записали видеообращение с призывом помощи Украине

Киев • УНН

 • 107854 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Футболисты и тренеры футболу чемпионата немецкой Бундеслиги записали видеообращение, в котором заявили о намерении помогать Украине всеми возможными способами во время военного вторжения россии, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Бундеслиги.

Детали

Неоднократно клубы и лиги проводили акции, а также организовывали сборы средств для помощи украинскому народу. Теперь же игроки и тренеры Бундеслиги записали видеообращение, в котором призвали поддержать и оказать помощь Украине.
Учат в съемке видеоролика взяли: Роберт Левандовски, Андрей Крамарич, Матс Хуммельс, Дани Ольмо, Деннис Дикмайер, Максимилиан Миттельштедт, Ондрей Дуда, Томас Дене, Лотар Маттеус, Джонатан Та, Димитрий Назаров, Йонас Хоффман, Кристиан Гюнтер, Юрген Клинсманн, Оливер Гласнер и другие.

Цитата

"Война и страдания в Украине нас глубоко встревожили. До сих пор шокирован от кадров из Украины. Будущее украинцев волнует всех нас, поэтому я задонатив. Наши мысли с невинными людьми. Ситуация в Украине катастрофическая для людей. Именно поэтому Немецкий футбольный союз начал сбор. Война в Украине касается каждого. Помогай, где можешь. Каждый может помочь.

Поможем вместе. Ненависть и война - не выход. Футбол поддерживает мир и диалог. Люди в Украине нуждаются в нашей помощи сейчас. Украина, ты в наших мыслях и сердцах. Им нужна наша помощь, поэтому я задонатив. Присоединяйтесь. Вместе за Украину. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Всем спасибо", - сказано в коллективном заявлении.

Напомним

Три европейские гранды отказались от сотрудничества со спонсором из россии.

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