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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 56604 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 116376 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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1 квітня, 10:23 • 192078 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 182409 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 155568 перегляди

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Футбол: три європейські гранди відмовилися від співпраці із спонсором з Росії

Футбол: три європейські гранди відмовилися від співпраці із спонсором з Росії

Київ • УНН

 • 168385 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Три європейські футбольні топ-клуби відмовилися від подальшої співпраці з російським спонсором — букмекерською компанією "Fonbet", інформує УНН з посиланням на "TUTTOmercatoWEB".

Деталі

Відмову до співпраці із російським представником виявили французький "ПСЖ", мадридський "Реал" та італійський "Мілан". Дані рішення пов'язані із вторгненням Росії в Україну.

Варто відзначити, що "ПСЖ" найдовше співпрацювали з цим букмекером – з 2019 року. "Реал" та "Мілан" підписали свої угоди з росіянами у 2021 році.

Нагадаємо

Росію повністю виключили з Ради Європи.

Українські Національні Новини

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