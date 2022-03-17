Футбол: три європейські гранди відмовилися від співпраці із спонсором з Росії

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Відмову до співпраці із російським представником виявили французький "ПСЖ", мадридський "Реал" та італійський "Мілан". Дані рішення пов'язані із вторгненням Росії в Україну.

Варто відзначити, що "ПСЖ" найдовше співпрацювали з цим букмекером – з 2019 року. "Реал" та "Мілан" підписали свої угоди з росіянами у 2021 році.

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Росію повністю виключили з Ради Європи.