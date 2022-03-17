Футбол: три европейских гранда отказались от сотрудничества со спонсором из России

Детали

Отказ к сотрудничеству с российским представителем обнаружили французский "ПСЖ", мадридский "Реал" и итальянский "Милан". Данные решения связаны с вторжением России в Украину.

Стоит отметить, что" ПСЖ " дольше всего сотрудничали с этим букмекером - с 2019 года. "Реал" и "Милан" подписали свои соглашения с россиянами в 2021 году.

Напомним

Россию полностью исключили из Совета Европы.