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19:03 • 45055 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 103900 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Футбол: три европейских гранда отказались от сотрудничества со спонсором из России

Футбол: три европейских гранда отказались от сотрудничества со спонсором из России

Киев • УНН

 • 168384 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Три европейских футбольных топ-клуба отказались от дальнейшего сотрудничества с российским спонсором-букмекерской компанией "Fonbet", информирует УНН со ссылкой на "TUTTOmercatoWEB".

Детали

Отказ к сотрудничеству с российским представителем обнаружили французский "ПСЖ", мадридский "Реал" и итальянский "Милан". Данные решения связаны с вторжением России в Украину.

Стоит отметить, что" ПСЖ " дольше всего сотрудничали с этим букмекером - с 2019 года. "Реал" и "Милан" подписали свои соглашения с россиянами в 2021 году.

Напомним

Россию полностью исключили из Совета Европы.

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