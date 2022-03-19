Футболісти та тренери Бундесліги записали відеозвернення із закликом допомоги Україні

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Неодноразово клуби та ліги проводили акції, а також організовували збори коштів для допомоги українському народові. Тепер же гравці та тренери Бундесліги записали відеозвернення, у якому закликали підтримати та надати допомогу Україні.

Учать у зніманні відеоролику взяли: Роберт Левандовські, Андрей Крамаріч, Матс Хуммельс, Дані Ольмо, Денніс Дікмаєр, Максіміліан Міттельштедт, Ондрей Дуда, Томас Дене, Лотар Маттеус, Джонатан Та, Дімітрій Назаров, Йонас Хоффман, Крістіан Гюнтер, Юрген Клінсманн, Олівер Гласнер та інші.

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"Війна та страждання в Україні нас глибоко стривожили. Досі шокований від кадрів з України. Майбутнє українців хвилює всіх нас, тому я задонатив. Наші думки з невинними людьми. Ситуація в Україні катастрофічна для людей. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збір. Війна в Україні стосується кожного. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти.

Допоможемо разом. Ненависть та війна - не вихід. Футбол підтримує мир та діалог. Люди в Україні потребують нашої допомоги зараз. Україно, ти зараз у наших думках і серцях. Їм потрібна наша допомога, тож я задонатив. Приєднуйтесь. Разом за Україну. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Всім дякуємо", - сказано в колективній заяві.

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