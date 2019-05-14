Футболист чемпионата Молдовы вызван в национальную сборную Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Мирослав Мазур, 20-летний защитник, который сейчас на правах аренды защищает цвета молдавского "Сфынтул Георге", получил вызов на тренировочный сбор главной команды Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Ворсклы".
По сообщению пресс-службы полтавского клуба, у Мазура будет шанс проявить себя во время тренировочного сбора главной команды страны в Харькове, который будет предшествовать играм квалификации к Евро-2020 Украина - Сербия и Украина - Люксембург.
Отмечается, что такой чести молодой исполнитель удостоился благодаря стабильной и успешной игре в чемпионате соседней страны. Между прочим, сейчас команда Мазура идет второй в турнирной таблице Национальной дивизии Молдовы, и неделю назад, переиграв именитый "Зимбру" (3:1), вышла в финал Кубка страны.
Заметим, что права на защитника принадлежат полтавской "Ворскле".
Напомним, что Ярмоленко также получил вызов в сборную Украины после тяжелой травмы.