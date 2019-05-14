Футболіста чемпіонату Молдови викликали до національної збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Мирослав Мазур, 20-річний оборонець, який нині на правах оренди захищає кольори молдавського "Сфинтул Георге", отримав виклик до тренувального збору головної команди України, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Ворскли".
За повідомленням прес-служби полтавського клубу, Мазур матиме шанс проявити себе під час тренувального збору головної команди країни у Харкові, що передуватиме іграм кваліфікації до Євро-2020 Україна – Сербія та Україна – Люксембург.
Зазначається, що такої честі молодий виконавець удостоївся завдяки стабільній та успішній грі в чемпіонаті сусідньої країни. Між іншим, зараз команда Мазура іде другою в турнірній таблиці Національної дивізії Молдови, і тиждень тому, перегравши іменитий "Зімбру" (3:1), вийшла до фіналу Кубка країни.
Зауважимо, що права на оборонця належать полтавській "Ворсклі".
Нагадаємо, що Ярмоленко також отримав виклик до збірної України після важкої травми.