Шевченко викликав Ярмоленка на матчі збірної України

У списку викликаних опинилися: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем Юнайтед", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун, Роман Безус (усі - "Гент", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина), Василь Кравець ("Леганес", Іспанія).

Натомість голкіпер іспанського "Леганеса" Андрій Лунін у складі збірної України U-20 вирушить на чемпіонат світу, що розпочнеться в Польщі 23 травня. Він приєднається до національної збірної у разі, якщо команда U-20 припинить виступ на турнірі.

Примітно, що до заявки українського колективу потрапив Ярмоленко, який довгий час відновлюється від проведеної операції на нозі і ще не провів жодного офіційного поєдинку у нинішньому році.

Зазначається, що "збірники" з іноземних чемпіонатів прибудуть у розташування національної команди 25 травня. Двоє легіонерів, Едуард Соболь та Артем Кравець, можуть бути задіяні в матчах заключних турів чемпіонатів Чехії та Туреччини відповідно, що відбудуться 26 травня. У такому разі вони приєднаються до головної команди країни 1 червня - разом із гравцями, які виступають у вітчизняній Прем’єр-лізі.

Також додамо, 7-го та 10 червня у Львові збірна України проведе поєдинки відбірного турніру Євро-2020 проти команд Сербії та Люксембургу.

Нагадаємо, представника збірної України визнано кращим футболістом туру в ФК "Генк".