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Шевченко вызвал Ярмоленко на матчи сборной Украины

Шевченко вызвал Ярмоленко на матчи сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 13982 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды страны 11 игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

В списке вызванных оказались Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все - "Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Василий Кравец ("Леганес", Испания).

При этом голкипер испанского ФК "Леганес" Андрей Лунин в составе сборной Украины U-20 отправится на чемпионат мира, который начнется в Польше 23 мая. Он присоединится к национальной сборной в случае, если команда U-20 прекратит выступление на турнире.

Примечательно, что в заявку украинского коллектива попал Ярмоленко, который долгое время восстанавливается от проведенной операции на ноге и еще не провел ни одного официального поединка в нынешнем году.

Отмечается, что "сборники" с иностранных чемпионатов прибудут в расположение национальной команды 25 мая. Двое легионеров, Эдуард Соболь и Артем Кравец, могут быть задействованы в матчах заключительных туров чемпионатов Чехии и Турции соответственно, которые состоятся 26 мая. В таком случае они присоединятся к главной команде страны 1 июня - вместе с игроками, которые выступают в отечественной Премьер-лиге.

Также добавим, 7-го и 10 июня во Львове сборная Украины проведет поединки отборочного турнира Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга.

Напомним, представитель сборной Украины признан лучшим футболистом тура в ФК "Генк".

Украинские Национальные Новости

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