Футболист Зинченко получил первый трофей в составе "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На стадионе “Уэмбли” лондонский “Арсенал” и “Манчестер Сити” встретились в поединке за Кубок английской лиги, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Футболисты “горожан” преобладали противника по разным статистическим компонентами, вылилось в крупную победу — 3:0. По победителей голы забивали Агуэро, Компани и Давид Сильва.
Футболист сборной Украины Александр Зинченко не сыграл в финальном матче против “Арсенала”, просидев весь матч на скамейке запасных.
Заметим, что к решающему поединку за трофей Зинченко провел в Кубке английской лиги четыре поединка.
Добавим также, “Манчестер Сити” одержал 5-й в истории Кубок английской лиги. По этому показателю команду опережает только “Ливерпуль” — 8.