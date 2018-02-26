Футболіст Зінченко здобув перший трофей у складі "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На стадіоні “Вемблі” лондонський “Арсенал” та “Манчестер Сіті” зустрілися у поєдинку за Кубок англійської ліги, передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Футболісти “городян” переважали супротивника за різними статистичними компонентами, що вилилося в розгромну перемогу — 3:0. За переможців голи забивали Агуеро, Компані та Давід Сільва.
Футболіст збірної України Олександр Зінченко не зіграв у фінальному матчі проти “Арсеналу”, просидівши весь матч на лаві запасних.
Зауважимо, що до вирішального двобою за трофей Зінченко провів у Кубку англійської ліги чотири поєдинки.
Додамо також, “Манчестер Сіті” здобув 5-й в історії Кубок англійської ліги. За цим показником команду випереджає тільки “Ліверпуль” — 8.