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Футболіст Зінченко здобув перший трофей у складі "Манчестер Сіті"

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 • 10689 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. На стадіоні “Вемблі” лондонський “Арсенал” та “Манчестер Сіті” зустрілися у поєдинку за Кубок англійської ліги, передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Футболісти “городян” переважали супротивника за різними статистичними компонентами, що вилилося в розгромну перемогу — 3:0. За переможців голи забивали Агуеро, Компані та Давід Сільва.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко не зіграв у фінальному матчі проти “Арсеналу”, просидівши весь матч на лаві запасних.

Зауважимо, що до вирішального двобою за трофей Зінченко провів у Кубку англійської ліги чотири поєдинки.

Додамо також, “Манчестер Сіті” здобув 5-й в історії Кубок англійської ліги. За цим показником команду випереджає тільки “Ліверпуль” — 8.

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