Футболист Неймар купил 5 тысяч лотерейных билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Бразильский футболист, нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар-младший купил 5 тысяч лотерейных билетов, чтобы поддержать турецкий футбольный клуб "Болуспор". Об этом рассказал президент клуба Necip Çarıkçı, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Сообщается, что билеты обошлись бразильскому футболисту в 75 тысяч турецких лир (примерно 19,7 тыс. долларов США).
Розыгрыш состоится 28 февраля текущего года. Организатор лотереи - турецкий футбольный клуб "Болуспор", который переживает финансовые трудности.
Справка: летом 2017 года бразильский футболист Неймар перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Парижане купили бразильца летом у "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.
Как ранее сообщал УНН, лотереи играют важную роль в любом обществе. К примеру, благодаря украинским игрокам в лотереи “М.С.Л.” были собраны средства на строительство спортивного комплекса — ледовой арены “Льодограй” (г.Богуслав Киевской области).
Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” открыл этот центр в 2014 году, а уже сегодня его воспитанники — обычные дети и подростки — стали победителями многих региональных, национальных и международных соревнований. Ледовая арена также стала одной из главных площадок страны для тренировок профессиональных команд по хоккею и фигурному катанию.
Кроме того, “М.С.Л.” был официально признан плательщиком военного сбора №1 в стране. Значительные средства на финансирование украинской армии были собраны также благодаря игрокам в лотерею.