Футболист Неймар купил 5 тысяч лотерейных билетов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74752 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89233 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91856 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110198 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101296 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104963 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111937 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122923 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134489 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Футболист Неймар купил 5 тысяч лотерейных билетов

Футболист Неймар купил 5 тысяч лотерейных билетов

Киев  •  УНН

 • 8827 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Бразильский футболист, нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар-младший купил 5 тысяч лотерейных билетов, чтобы поддержать турецкий футбольный клуб "Болуспор". Об этом рассказал президент клуба Necip Çarıkçı, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Сообщается, что билеты обошлись бразильскому футболисту в 75 тысяч турецких лир (примерно 19,7 тыс. долларов США).

Розыгрыш состоится 28 февраля текущего года. Организатор лотереи - турецкий футбольный клуб "Болуспор", который переживает финансовые трудности.

Справка: летом 2017 года бразильский футболист Неймар перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Парижане купили бразильца летом у "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.

Как ранее сообщал УНН, лотереи играют важную роль в любом обществе. К примеру, благодаря украинским игрокам в лотереи “М.С.Л.” были собраны средства на строительство спортивного комплекса — ледовой арены “Льодограй” (г.Богуслав Киевской области).

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” открыл этот центр в 2014 году, а уже сегодня его воспитанники — обычные дети и подростки — стали победителями многих региональных, национальных и международных соревнований. Ледовая арена также стала одной из главных площадок страны для тренировок профессиональных команд по хоккею и фигурному катанию.

Кроме того, “М.С.Л.” был официально признан плательщиком военного сбора №1 в стране. Значительные средства на финансирование украинской армии были собраны также благодаря игрокам в лотерею.

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