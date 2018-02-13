Футболіст Неймар купив 5 тисяч лотерейних білетів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Бразильський футболіст, нападник французького клубу "Парі Сен-Жермен" Неймар-молодший купив 5 тисяч лотерейних білетів, щоб підтримати турецький футбольний клуб "Болуспор". Про це розповів президент клубу Necip Çarıkçı, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
Повідомляється, що квитки обійшлися бразильському футболістові в 75 тисяч турецьких лір (приблизно 19,7 тис. доларів США).
Розіграш відбудеться 28 лютого поточного року. Організатор лотереї — турецький футбольний клуб “Болуспор”, який переживає фінансові труднощі.
Довідка: влітку 2017 року бразильський футболіст Неймар перейшов до французького “Парі Сен-Жермен”. Парижани купили бразильця влітку у “Барселони” за рекордні 222 млн євро.
Як раніше повідомляв УНН, лотереї грають важливу роль в будь-якому суспільстві. Наприклад, завдяки українським гравцям у лотереї “М.С.Л.” були зібрані кошти на будівництво спортивного комплексу — льодової арени “Льодограй” (м.Богуслав Київської області).
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” відкрив цей центр в 2014 році, а вже сьогодні його вихованці — звичайні діти і підлітки — стали переможцями багатьох регіональних, національних і міжнародних змагань. Льодова арена також стала одним з головних майданчиків країни для тренувань професійних команд з хокею та фігурного катання.
Крім того, “М.С.Л.” був офіційно визнаний платником військового збору №1 в країні. Значні кошти на фінансування української армії були зібрані також завдяки гравцям в лотерею.