Футболист "Днепра-1" продолжит карьеру в чемпионате Шотландии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Швейцарский полузащитник СК “Днепр-1” Гриффин Сабатини продолжит карьеру в чемпионате Шотландии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу днепрян.
Сабатини, который в прошлом сезоне провел 1 матч в УПЛ, в основном выступая в первенстве U-21 (17 матчей, 1 гол), следующий сезон проведет на условиях аренды в шотландском клубе “Ейрдрионианс”.
Сказано, что данная команда в сезоне 2019/20 заняла третье место в третьем по силе дивизионе чемпионата страны (“League One”).
Как сообщалось ранее, футболист “Динамо” следующий сезон проведет в состоянии “Днепра-1”.