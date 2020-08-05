Футболіст "Дніпра-1" продовжить кар'єру в чемпіонаті Шотландії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Швейцарський півзахисник СК “Дніпро-1” Гріффін Сабатіні продовжить кар’єру в чемпіонаті Шотландії, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу дніпрян.
Сабатіні, який у минулому сезоні провів 1 матч в УПЛ, в основному виступаючи у першості U-21 (17 матчів, 1 гол), наступний сезон проведе на умовах оренди в шотландському клубі “Ейрдріоніанс”.
Сказано, що дана команда у сезоні 2019/20 посіла третє місце у третьому за силою дивізіоні чемпіонату країни (“League One”).
Як повідомлялося раніше, футболіст “Динамо” наступний сезон проведе у стані “Дніпра-1”.