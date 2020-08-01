"Дніпро-1" орендував захисника "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Оборонець київського "Динамо" Владислав Дубінчак поповнив склад "Дніпра-1", передає УНН із посиланням на пресслужбу обох клубів.
Угода підписана на правах оренди. Термін контракту розрахований на один рік.
Відзначимо, що вихованець "Динамо" останні два сезони також провів у оренді. У чемпіонаті 2018/2019 років захисник виступав у складі "Арсенал-Київ": 28 матчів в УПЛ, а в 2019/2020 зіграв за львівські "Карпати" у 19 поєдинках Прем’єр-ліги.
Зауважимо, що у юнацьких збірних України Дубінчак провів 30 матчів і забив 4 голи.
Як повідомлялося раніше в УНН, український чемпіон світу потрапив до сфери інтересів італійського клубу.