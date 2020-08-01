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"Дніпро-1" орендував захисника "Динамо"

"Дніпро-1" орендував захисника "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Оборонець київського "Динамо" Владислав Дубінчак поповнив склад "Дніпра-1", передає УНН із посиланням на пресслужбу обох клубів.

Угода підписана на правах оренди. Термін контракту розрахований на один рік.

Відзначимо, що вихованець "Динамо" останні два сезони також провів у оренді. У чемпіонаті 2018/2019 років захисник виступав у складі "Арсенал-Київ": 28 матчів в УПЛ, а в 2019/2020 зіграв за львівські "Карпати" у 19 поєдинках Прем’єр-ліги.

Зауважимо, що у юнацьких збірних України Дубінчак провів 30 матчів і забив 4 голи.

Як повідомлялося раніше в УНН, український чемпіон світу потрапив до сфери інтересів італійського клубу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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