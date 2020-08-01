Український чемпіон світу потрапив до сфери інтересів італійського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Молодий український талант київського "Динамо" Владислав Супряга, який виступає на правах оренди за "Дніпро-1", потрапив до сфери інтересів італійської "Болоньї", повідомляє УНН із посиланням на Bologna Sport News.
За даними видання, Супряга зможе у стані "Болоньї" покращувати свій рівень під патронажем 38-річного ветерана Родріго Паласіо, а сам трансфер розглядається у перспективі на майбутнє.
За даними порталу Transfermarkt, вартість футболіста становить 2,7 млн євро, що для "Болоньї" є підйомною ціною.
Зауважимо, що цього року Супряга, який у складі молодіжної збірної України ставав чемпіоном світу серед 20-річних, забив 14 голів у 25 іграх чемпіонату України.
Крім того додамо, "Болонья" за тур до кінця "Серії А" посідає 12-й рядок чемпіонату.
Як повідомлялося раніше в УНН, ексзахисник "Олександрії" перейшов у клуб із "чемпіонату" окупованого Криму.