Ексзахисник "Олександрії" перейшов у клуб із "чемпіонату" окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. ФК "Кримтеплиця" підписала контракт із 33-річним українським захисником Антоном Шендриком, повідомляє УНН із посиланням на сайт клубу.
Про терміни та інші деталі переходу футболіста інформація відсутня.
До цього Шендрик в амплуа захисника грав в українському футбольному клубі "Олександрія", а також в "Оболоні", "Закарпатті", "Волині" та інших колективах. У 2014 році у складі "Олександрії" уродженець Сімферополя став срібним призером турніру "Першої ліги".
Зауважимо, що "Кримтеплиця" наразі посідає друге місцем у "чемпіонаті" окупованого півострова, в якому виступає вісім команд.
Як повідомлялося раніше в УНН, ПСЖ вдев'яте став переможцем Кубка французької ліги з футболу.