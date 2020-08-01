Ексзахисник "Олександрії" перейшов у клуб із "чемпіонату" окупованого Криму

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19 березня, 18:42 • 42955 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 92629 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 97963 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 115108 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 121658 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 118669 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 154122 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124764 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123900 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. ФК "Кримтеплиця" підписала контракт із 33-річним українським захисником Антоном Шендриком, повідомляє УНН із посиланням на сайт клубу.

Про терміни та інші деталі переходу футболіста інформація відсутня.

До цього Шендрик в амплуа захисника грав в українському футбольному клубі "Олександрія", а також в "Оболоні", "Закарпатті", "Волині" та інших колективах. У 2014 році у складі "Олександрії" уродженець Сімферополя став срібним призером турніру "Першої ліги".

Зауважимо, що "Кримтеплиця" наразі посідає друге місцем у "чемпіонаті" окупованого півострова, в якому виступає вісім команд.

Як повідомлялося раніше в УНН, ПСЖ вдев'яте став переможцем Кубка французької ліги з футболу.

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