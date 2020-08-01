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ПСЖ вдев'яте став переможцем Кубка французької ліги з футболу

ПСЖ вдев'яте став переможцем Кубка французької ліги з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. “Парі Сен-Жермен” в серії пенальті обіграв “Ліон” у фінальному матчі Кубка французької ліги з футболу. Основний і додатковий час закінчились рахунком 0:0, передає УНН із посиланням на сайти клубу.

Серія пенальті завершилася з рахунком 6:5. Точними ударами в складі переможців відзначилися Анхель Ді Марія, Марко Верратті, Леандро Паредес, Андер Еррера, Неймар і Пабло Сарабія. У тих, хто програв пенальті реалізували Йоаким Андерсен, Карл Екамбі, Максенс Какере, Тіаго Мендес і Хусс Ауар, а Бертран Траоре не зміг переграти Кейлор Наваса. На 120-й хвилині матчу захисник “Ліона” Рафаел отримав червону картку.

ПСЖ є рекордсменом за кількістю перемог в турнірі. На рахунку паризької команди тепер дев’ять завойованих трофеїв, також клуб один раз поступився у фіналі. Для “Ліона” поразка у вирішальному матчі стала п’ятою в історії, один раз команда змогла виграти трофей. Переможцем в минулому сезоні став “Страсбург”.

25 липня ПСЖ в 13-й раз став переможцем Кубка Франції. Чемпіонат країни був достроково завершений через пандемію коронавірусу. Переможцем був оголошений столичний клуб. Новий розіграш чемпіонату Франції стартує 22 серпня.

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