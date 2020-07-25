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"ПСЖ" став переможцем фіналу Кубку Франції з футболу

"ПСЖ" став переможцем фіналу Кубку Франції з футболу

Київ • УНН

 • 11126 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. "Парі Сен-Жермен" виграв "Сент-Етьєн" у фінальному матчі Кубка Франції з футболу. Зустріч на "Стад де Франс" завершилася з рахунком 1:0. Про це повідомляє УНН із посиланням сайти клубу.

Єдиний м’яч забив Неймар (14-та хвилина). На 31-й хвилині голкіпер “Сент-Етьєна” Лоїк Перрен отримав пряму червону картку за порушення проти форварда “ПСЖ” Киліана Мбаппе. Мбаппе в результаті зіткнення отримав пошкодження і був замінений.

Команди провели перший офіційний матч з березня, коли через пандемію був зупинений чемпіонат Франції. “ПСЖ” не програє “Сент-Етьєну” на протязі 22 матчів, в останній раз столична команда поступилася цьому супернику в листопаді 2012 року.

“ПСЖ” частіше всіх перемагав в Кубку Франції, на рахунку клубу тепер 13 титулів, ще чотири рази команда з Парижа поступалася в фіналі. Це п’ята перемога “ПСЖ” в Кубку Франції за шість років. У минулому сезоні трофей завоював “Ренн”. На рахунку “Сент-Етьєна” шість перемог в турнірі, клуб в четвертий раз програв у фіналі.

Чемпіонат Франції був достроково завершений через пандемію коронавірусу після 28 турів з 38. Чемпіоном Франції був оголошений “Парі Сен-Жермен”. Новий чемпіонат країни стартує 22 серпня.

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