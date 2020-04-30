ФК "ПСЖ" визнають чемпіоном достроково завершеного чемпіонату Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. "Парі Сен-Жермен" буде визнаний чемпіоном Франції з футболу після дострокового скасування кінцівки сезону через пандемію коронавірусу, інформує УНН з посиланням на Lequipe.
На момент вимушеної паузи паризький клуб лідирував в Лізі 1. Команда в 27 матчах набрала 68 очок, випереджаючи друге місце на 12 очок.
Крім "ПСЖ" від Франції у майбутньому розіграші Ліги чемпіонів виступатиме "Марсель" та "Ренн". До Ліги Європи пробилися "Лілль", "Реймс" та "Ніцца".
Пониження у класі отримали "Амьєн" та "Тулуза". Їх замінять "Ланс" та "Лорьян".
Примітно, що вперше з 1997 року до єврокубків не пройшов ФК "Ліон".
Нагадаємо, що французька Ліга 1 стала першою серед європейських топ-5 чемпіонатів, через пандемію коронавірусу.