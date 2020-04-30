ФК "ПСЖ" признают чемпионом досрочно завершенного чемпионата Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. "Пари Сен-Жермен" будет признан чемпионом Франции по футболу после досрочной отмены концовки сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Lequipe.
На момент вынужденной паузы парижский клуб лидировал в Лиге 1. Команда в 27 матчах набрала 68 очков, опережая второе место на 12 очков.
Кроме "ПСЖ" от Франции в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов будет выступать "Марсель" и "Ренн". В Лигу Европы пробились "Лилль", "Реймс" и "Ницца".
Понижение в классе получили "Амьен" и "Тулуза". Их заменят "Ланс" и "Лорьян".
Примечательно, что впервые с 1997 года в еврокубки не прошел ФК "Лион".
Напомним, что французская Лига 1 стала первой среди европейских топ-5 чемпионатов, из-за пандемии коронавируса.