"ПСЖ" стал победителем финала Кубка Франции по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. "Пари Сен-Жермен" выиграл "Сент-Этьен" в финальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча на "Стад де Франс" завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает УНН со ссылкой сайты клуба.
Единственный мяч забил Неймар (14-я минута). На 31-й минуте голкипер “Сент-Этьена” Лоик Перрен получил прямую красную карточку за нарушение против форварда “ПСЖ” Килиана Мбаппе. Мбаппе в результате столкновения получил повреждения и был заменен.
Команды провели первый официальный матч с марта, когда из-за пандемии был остановлен чемпионат Франции. “ПСЖ” не проигрывает “Сент-Этьену” на протяжении 22 матчей, в последний раз столичная команда уступила этом сопернику в ноябре 2012 года.
“ПСЖ” чаще всех побеждал в Кубке Франции, на счету клуба теперь 13 титулов, еще четыре раза команда из Парижа уступала в финале. Это пятая победа “ПСЖ” в Кубке Франции за шесть лет. В прошлом сезоне трофей завоевал “Ренн”. На счету “Сент-Этьена” шесть побед в турнире, клуб в четвертый раз проиграл в финале.
Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса после 28 туров с 38 Чемпионом Франции был объявлен “Пари Сен-Жермен”. Новый чемпионат страны стартует 22 августа.