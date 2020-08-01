Экс-защитник "Александрии" перешел в клуб из "чемпионата" оккупированного Крыма

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 12931 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100240 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105123 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131357 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109890 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130145 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101865 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104379 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Экс-защитник "Александрии" перешел в клуб из "чемпионата" оккупированного Крыма

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. ФК "Крымтеплица" подписала контракт с 33-летним украинским защитником Антоном Шендриком, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

О сроках и других деталях перехода футболиста информация отсутствует.

До этого Шендрик в амплуа защитника играл в украинском футбольном клубе "Александрия", а также в "Оболони", "Закарпатье", "Волыни" и других коллективах. В 2014 году в составе "Александрии" уроженец Симферополя стал серебряным призером турнира "Первой лиги".

Заметим, что "Крымтеплица" пока занимает второе место в "чемпионате" оккупированного полуострова, в котором выступает восемь команд.

Как сообщалось ранее в УНН, ПСЖ девятый стал победителем Кубка французской лиги по футболу.

Украинские Национальные Новости

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