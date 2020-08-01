Украинский чемпион мира попал в сферу интересов итальянского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Молодой украинский талант киевского "Динамо" Владислав Супряга, выступающий на правах аренды за "Днепр-1", попал в сферу интересов итальянской "Болоньи", сообщает УНН со ссылкой на Bologna Sport News.
По данным издания, Супряга сможет в стане "Болоньи" улучшать свой уровень под патронажем 38-летнего ветерана Паласио, а сам трансфер рассматривается в перспективе на будущее.
По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,7 млн евро, что для "Болоньи" является подъемной ценой.
Заметим, что в этом году Супряга, который в составе молодежной сборной Украины становился чемпионом мира среди 20-летних, забил 14 голов в 25 играх чемпионата Украины.
Кроме того добавим, "Болонья" за тур до конца "Серии А" занимает 12-ю строчку чемпионата.
Как сообщалось ранее в УНН, экс-защитник "Александрии" перешел в клуб из "чемпионата" оккупированного Крыма.