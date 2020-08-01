"Днепр-1" арендовал защитника "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак пополнил состав "Днепра-1", передает УНН со ссылкой на пресс-службу обоих клубов.
Соглашение подписано на правах аренды. Срок контракта рассчитан на один год.
Отметим, что воспитанник "Динамо" последние два сезона также провел в аренде. В чемпионате 2018/2019 годов защитник выступал в составе "Арсенал-Киев": 28 матчей в УПЛ, а в 2019/2020 сыграл за львовские "Карпаты" в 19 поединках Премьер-лиги.
Заметим, что в юношеских сборных Украины Дубинчак провел 30 матчей и забил 4 гола.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский чемпион мира попал в сферу интересов итальянского клуба.