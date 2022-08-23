Футбол: стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В День государственного флага Украины стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram НОК Украины.
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"После паузы в 254 дня болельщики снова могут наслаждаться футбольным чемпионатом", – говорится в сообщении.
Детали
Перед началом матча между "Шахтером" и "Металлистом 1925" (0:0) в Киеве на НСК "Олимпийском" прошла церемония открытия сезона. Капитаны команд подняли флаг, с которым Даниил Мигаль на Олимпиаде-1976 выбежал на поле во время игры между СССР и ГДР и станцевал гопак.
Напомним
Новым главным тренером донецкого футбольного клуба "Шахтер" стал хорватец Игорь Йовичевич.