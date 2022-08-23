Футбол: стартував новий сезон української Прем'єр-ліги

Цитата

"Після паузи у 254 дні вболівальники знову мають змогу насолоджуватися футбольним чемпіонатом", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Перед початком матчу між "Шахтарем" та "Металістом 1925" (0:0) у Києві на НСК "Олімпійському" відбулася церемонія відкриття сезону. Капітани команд підняли прапор, з яким Данило Мигаль на Олімпіаді-1976 року вибіг на поле під час гри між СРСР та НДР та станцював гопак.

Нагадаємо

Новим головним тренером донецького футбольного клубу "Шахтар" став хорватець Ігор Йовічевіч.