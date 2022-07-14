Підписали контракт на два роки: у "Шахтаря" з'явився новий головний тренер

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"Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки. Йовічевіч є 35-м головним тренером в історії "Шахтаря", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Ігор Йовічевіч народився 30 листопада 1973 року в Загребі (Хорватія).

Кар’єру гравця розпочинав в академії "Динамо" (Загреб) та молодіжній команді мадридського "Реала" (1991–1995). Виступав за "Загреб" (1996–1999, 2000–2001), японський "Йокогама Ф. Марінос" (1999), бразильський "Гуарані" (2000), французький "Мец" (2001–2002), китайський "Шеньян Цзіньде" (2002), "Карпати" (2003), китайський "Зухай" (2004).

Кар’єра тренера: "Карпати" (2012–2015), "Целе" (2016–2017), "Динамо" U19 (Загреб) (2017–2020), "Динамо" (Загреб) (2020), "Дніпро-1" (2020–2022).

Як тренер провів 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх, 37 поразок (різниця м’ячів: 135–120).

Нагадаємо

11 липня "Шахтар" повідомив про завершення співпраці з італійцем Роберто Де Дзербі, який обіймав посаду головного тренера.