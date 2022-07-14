Підписали контракт на два роки: у "Шахтаря" з'явився новий головний тренер

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 46993 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 92958 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 146191 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 146098 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 153828 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 137686 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 110797 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105723 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 287333 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153387 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 95986 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 65266 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 140608 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 56019 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 38291 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 140587 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 287333 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 552096 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 497514 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 699498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 21809 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 65266 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 95986 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 137569 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 151470 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Підписали контракт на два роки: у "Шахтаря" з'явився новий головний тренер

Підписали контракт на два роки: у "Шахтаря" з'явився новий головний тренер

Київ • УНН

 • 134679 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Новим головним тренером донецького футбольного клубу "Шахтар" став хорватець Ігор Йовічевіч. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ФК.

Цитата

"Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки. Йовічевіч є 35-м головним тренером в історії "Шахтаря", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Ігор Йовічевіч народився 30 листопада 1973 року в Загребі (Хорватія).

Кар’єру гравця розпочинав в академії "Динамо" (Загреб) та молодіжній команді мадридського "Реала" (1991–1995). Виступав за "Загреб" (1996–1999, 2000–2001), японський "Йокогама Ф. Марінос" (1999), бразильський "Гуарані" (2000), французький "Мец" (2001–2002), китайський "Шеньян Цзіньде" (2002), "Карпати" (2003), китайський "Зухай" (2004).

Кар’єра тренера: "Карпати" (2012–2015), "Целе" (2016–2017), "Динамо" U19 (Загреб) (2017–2020), "Динамо" (Загреб) (2020), "Дніпро-1" (2020–2022).

Як тренер провів 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх, 37 поразок (різниця м’ячів: 135–120).

Нагадаємо 

11 липня "Шахтар" повідомив про завершення співпраці з італійцем Роберто Де Дзербі, який обіймав посаду головного тренера.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71