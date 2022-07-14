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Подписали контракт на два года: у "Шахтера" появился новый главный тренер

Подписали контракт на два года: у "Шахтера" появился новый главный тренер

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Новым главным тренером донецкого футбольного клуба "Шахтер" стал хорватец Игорь Йовичевич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК.

Цитата

"Клуб подписал с хорватским наставником контракт, рассчитанный на 2 года. Йовичевич является 35-м главным тренером в истории "Шахтера", – говорится в сообщении.

Детали

Игорь Йовичевич родился 30 ноября 1973 года в Загребе (Хорватия).

Карьеру игрока начинал в академии "Динамо" (Загреб) и молодежной команде мадридского "Реала" (1991–1995). Выступал за "Загреб" (1996–1999, 2000–2001), японский "Йокогама Ф. Маринос" (1999), бразильский "Гуарани" (2000), французский "Мец" (2001–2002) китайский "Шэньян Цзиньде" (2002), "Карпаты" (2003), китайский "Зухай" (2004).

Карьера тренера: "Карпаты" (2012–2015), "Целе" (2016–2017), "Динамо" U19 (Загреб) (2017–2020), "Динамо" (Загреб) (2020), "Днепр-1" (2020–2022).

Как тренер провел 92 матча в чемпионате и Кубке Украины: 37 побед, 18 ничьих, 37 поражений (разница мяячей: 135–120).

Напомним 

11 июля "Шахтер" сообщил о завершении сотрудничества с итальянцем Роберто Де Дзерби, который занимал пост главного тренера.

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