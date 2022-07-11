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Залишилися без головного тренера: "Шахтар" розірвав контракт з Де Дзербі

Залишилися без головного тренера: "Шахтар" розірвав контракт з Де Дзербі

Київ • УНН

 • 129525 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Донецький футбольний клуб "Шахтар" повідомив про завершення співпраці з італійцем Роберто Де Дзербі, який обіймав посаду головного тренера. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку ФК "Шахтар".

Цитата

"Шахтар" та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці. (...) ФК "Шахтар" дякує Роберто Де Дзербі та його тренерському штабу за виконану роботу, професіоналізм і досягнення команди", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Разом із наставником клуб залишає італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко.

Додамо

Роберто Де Дзербі очолював "Шахтар" з 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу. Команда разом з італійським фахівцем встигла провести лише 30 офіційних матчів, в яких здобула 20 перемог за 5 нічиїх та 5 поразок (загальна різниця м’ячів: 64–26).

З Де Дзербі "гірники" через кваліфікацію пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів. А у вересні, обігравши "Динамо" (3:0), здобули перший та єдиний трофей у сезоні – Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України "Шахтар" мав вісім перемог поспіль, був лідером Прем'єр-ліги (47 очок) і продовжував боротьбу за Кубок України.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Роберто виявив солідарність із клубом та українським народом, провівши з командою серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace.

Нагадаємо

Під час боїв під Києвом російські окупанти обстріляли тренувальний комплекс донецького футбольного клубу "Шахтар".

Українські Національні Новини

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