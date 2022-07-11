Залишилися без головного тренера: "Шахтар" розірвав контракт з Де Дзербі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Донецький футбольний клуб "Шахтар" повідомив про завершення співпраці з італійцем Роберто Де Дзербі, який обіймав посаду головного тренера. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку ФК "Шахтар".
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"Шахтар" та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці. (...) ФК "Шахтар" дякує Роберто Де Дзербі та його тренерському штабу за виконану роботу, професіоналізм і досягнення команди", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Разом із наставником клуб залишає італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко.
Додамо
Роберто Де Дзербі очолював "Шахтар" з 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу. Команда разом з італійським фахівцем встигла провести лише 30 офіційних матчів, в яких здобула 20 перемог за 5 нічиїх та 5 поразок (загальна різниця м’ячів: 64–26).
З Де Дзербі "гірники" через кваліфікацію пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів. А у вересні, обігравши "Динамо" (3:0), здобули перший та єдиний трофей у сезоні – Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України "Шахтар" мав вісім перемог поспіль, був лідером Прем'єр-ліги (47 очок) і продовжував боротьбу за Кубок України.
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Роберто виявив солідарність із клубом та українським народом, провівши з командою серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace.
Нагадаємо
Під час боїв під Києвом російські окупанти обстріляли тренувальний комплекс донецького футбольного клубу "Шахтар".