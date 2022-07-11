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Остались без главного тренера: "Шахтер" расторг контракт с Де Дзерби

Остались без главного тренера: "Шахтер" расторг контракт с Де Дзерби

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" сообщил о завершении сотрудничества с итальянцем Роберто Де Дзерби, который занимал пост главного тренера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ФК "Шахтер".

Цитата

"Шахтер" и главный тренер команды Роберто Де Дзерби приняли взаимное решение о завершении сотрудничества. (...) ФК "Шахтер" благодарит Роберто Де Дзерби и его тренерский штаб за проделанную работу, профессионализм и достижения команды", – говорится в сообщении.

Детали

Вместе с наставником клуб покидает итальянский тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко.

Добавим

Роберто Де Дзерби возглавлял "Шахтер" с 25 мая 2021 года и стал 34-м главным тренером в истории клуба. Команда вместе с итальянским специалистом успела провести только 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей: 64-26).

С Де Дзерби "горняки" через квалификацию пробились в групповой этап Лиги чемпионов. А в сентябре, обыграв "Динамо" (3:0), завоевали первый и единственный трофей в сезоне – Суперкубок Украины. На момент остановки чемпионата Украины "Шахтер" имел восемь побед подряд, был лидером Премьер-лиги (47 очков) и продолжал борьбу за Кубок Украины.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Роберто проявил солидарность с клубом и украинским народом, проведя с командой серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace.

Напомним

Во время боев под Киевом российские оккупанты обстреляли тренировочный комплекс донецкого футбольного клуба "Шахтер".

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