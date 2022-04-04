Окупанти обстріляли тренувальну базу "Шахтаря" під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Під час боїв під Києвом російські окупанти обстріляли тренувальний комплекс донецького футбольного клубу "Шахтар". Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter ФК.
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"Тренувальний комплекс "Шахтаря" зазнав обстрілів під час боїв під Києвом", — ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, один зі снарядів влучив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.
Додали, що 3 квітня вибухотехніки ДСНС розмінували дороги, які ведуть до території комплексу "Святошин". Доступ до інфраструктури відновили.
Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.
Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp
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