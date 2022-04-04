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Оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом

Киев • УНН

 • 248752 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во время боев под Киевом российские оккупанты обстреляли тренировочный комплекс донецкого футбольного клуба "Шахтер". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ФК.

Оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом

Цитата

"Тренировочный комплекс "Шахтера" подвергся обстрелам во время боев под Киевом", — говорится в сообщении.

Детали 

Как отметили, один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один — в помещение с экипировкой.

Добавили, что 3 апреля взрывотехники ГСЧС разминировали дороги, ведущие к территории комплекса "Святошин". Доступ к инфраструктуре восстановили.

Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.

Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp

— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022

Напомним

Российские оккупанты обстрелами уничтожили спортивный комплекс в Рубежном Луганской области.

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