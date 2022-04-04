Оккупанты обстреляли тренировочную базу "Шахтера" под Киевом

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"Тренировочный комплекс "Шахтера" подвергся обстрелам во время боев под Киевом", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один — в помещение с экипировкой.

Добавили, что 3 апреля взрывотехники ГСЧС разминировали дороги, ведущие к территории комплекса "Святошин". Доступ к инфраструктуре восстановили.

Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.



Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp

Напомним

Российские оккупанты обстрелами уничтожили спортивный комплекс в Рубежном Луганской области.