Окупанти знищили спортивний комплекс у Рубіжному
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти обстрілами знищили спортивний комплекс у Рубіжному Луганської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Споруда спалахнула та згоріла внаслідок обстрілу російських військ. Спорткомплекс був базовою ареною баскетбольної команди "ЛНУ ім. Тараса Шевченко", яка грала у першій чоловічій лізі.
"Ось такий вам "воєнний об’єкт". Нічого. Відбудуємо, але не пробачимо. Україна переможе!" — написали у Міністерстві молоді та спорту.
Нагадаємо
Російські окупанти 22 березня вдарили по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальники виявили тіла трьох загиблих, двоє з них діти.