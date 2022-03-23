Оккупанты уничтожили спортивный комплекс в Рубежном

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 12702 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 36198 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 58128 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 170686 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 99917 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 128271 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 157995 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164318 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 367620 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139641 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 90515 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 80242 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 33905 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 77627 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 58225 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 11824 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 36198 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 170686 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 367620 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 365518 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 24436 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 34428 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 103028 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 135034 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 154164 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Оккупанты уничтожили спортивный комплекс в Рубежном

Киев • УНН

 • 153149 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты обстрелами уничтожили спортивный комплекс в Рубежном Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Оккупанты уничтожили спортивный комплекс в Рубежном

Детали

Сооружение спалахнуа и сгорела в результате обстрела российских войск. Спорткомплекс был базовой ареной баскетбольной команды "ЛНУ им. Тараса Шевченко", которая играла в первой мужской лиге.

"Вот такой вам "военный объект". Ничего. Отстроим, но не простим. Украина победит!" — написали в Министерстве молодежи и спорта.

Напомним

Российские оккупанты 22 марта ударили по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасатели обнаружили тела трех погибших, двое из них дети.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33