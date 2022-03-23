Оккупанты уничтожили спортивный комплекс в Рубежном

Детали

Сооружение спалахнуа и сгорела в результате обстрела российских войск. Спорткомплекс был базовой ареной баскетбольной команды "ЛНУ им. Тараса Шевченко", которая играла в первой мужской лиге.

"Вот такой вам "военный объект". Ничего. Отстроим, но не простим. Украина победит!" — написали в Министерстве молодежи и спорта.

Напомним

Российские оккупанты 22 марта ударили по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасатели обнаружили тела трех погибших, двое из них дети.