У Рубіжному ворожий снаряд влучив в багатоповерхівку, троє загиблих, двоє з них діти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти, 22 березня, вдарили по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий "руський мир" – це смерть маленьких діточок", - написав він.
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Також Гайдай наголосив, що триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганської області.
"При цьому, останніми днями росіяни б’ють по наших підприємствах прицільно, майже безпомилково. Тому будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох", - зазначив голова ОДА.
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