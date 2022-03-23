В Рубежном вражеский снаряд попал в многоэтажку, трое погибших, двое из них дети
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты, 22 марта, ударили по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них дети. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Враг не останавливается и продолжает упрямо целить по мирным жителям. Сегодня в очередной раз мир узнает, что так называемый "русский мир" - это смерть маленьких детишек", - написал он.
Детали
Также Гайдай отметил, что продолжается постепенное уничтожение инфраструктурных объектов Луганской области.
"При этом, в последние дни русские бьют по нашим предприятиям прицельно, почти безошибочно. Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, - сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизни многих", - отметил председатель ОГА.
Напомним
В Лисичанске оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод.