Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль

Правительство расширило функционал реестра имущества, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

"Сегодня правительство привело в соответствие с действующими нормативными актами порядок ведения Государственного реестра имущества, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии. В частности, добавляются новые реестровые данные по жилищному сертификату, акта дистанционного обследования, дополняется функционал Реестра", - отметил Шмыгаль в Telegram.

По данным представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, в порядке ведения Реестра расширен перечень сведений (документов), содержащихся в Реестре, добавлены новые реестровые данные по жилищному сертификату, обращение о финансировании приобретения жилья, акта дистанционного обследования. Дополнен рорядок положениями относительно электронных кабинетов комиссии по дистанционному обследованию уничтоженных объектов недвижимого имущества и электронного кабинета нотариуса, расширен функционал электронного кабинета министерства, добавил Мельничук в Telegram.

Глава правительства также напомнил, что в этом месяце в Гааге заработал Международный реестр убытков как часть международного Компенсационного механизма. "Только за первые сутки его работы поступило более 500 обращений от жертв российской агрессии", - отметил Шмыгаль.

"Работаем над тем, чтобы каждый, кто понес убытки от российских захватчиков, реализовал свое право на их возмещение", - указал Премьер.

Шмыгаль прогнозирует, что в международный Реестр убытков поступит до 8 млн заявлений