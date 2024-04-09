Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  105570 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  105676 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  134355 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  127112 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165568 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130180 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206342 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193331 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183060 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153015 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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3 апреля 2024, 11:28  •  402255 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  469574 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  466694 просмотра

Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль

Украинское правительство расширило функциональность реестра имущества, поврежденного или разрушенного в результате российской агрессии.

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Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль

Взрывная травма и не только: в результате вчерашнего обстрела Херсонщины ранен 70-летний мужчина

70-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги после того, как оккупанты обстреляли село Козацкое Херсонской области.

Война •   •  4958 просмотра
Взрывная травма и не только: в результате вчерашнего обстрела Херсонщины ранен 70-летний мужчина

россияне уничтожают украинский собор в оккупированном Севастополе: у Зеленского отреагировали

В оккупированном Крыму россияне демонтировали купол кафедрального собора Православной Церкви Украины. В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали это очередным шагом систематического уничтожения религиозной свободы на полуострове.

Война •   •  5105 просмотра
россияне уничтожают украинский собор в оккупированном Севастополе: у Зеленского отреагировали

Из оккупации спасли еще двух детей - Кулеба

Еще двое детей, один из которых сирота, были спасены с оккупированных Россией территорий украинской организацией Save Ukraine.

Общество •   •  5870 просмотра
Из оккупации спасли еще двух детей - Кулеба

Уже трое раненых в результате вражеского удара по Харькову, поиски продолжаются - мэр

В результате вражеского обстрела в Харькове ранения получили три человека, на месте нападения продолжаются поисковые работы.

Война •   •  5255 просмотра
Уже трое раненых в результате вражеского удара по Харькову, поиски продолжаются - мэр

Атака рф на Харьков: известно о двух раненых

Два человека получили ранения в результате российских ударов по Харькову, экстренные службы отреагировали на инцидент.

Общество •   •  6692 просмотра
Атака рф на Харьков: известно о двух раненых

Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине

Президент Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений и оборонительных систем вблизи границы с россией в Харьковской области.

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Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине

Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого

Семья 16-летнего парня, который погиб на станции фуникулера в Киеве, поддерживает ходатайство прокуратуры о взятии под стражу правоохранителя, которого подозревают в толкании подростка, что привело к его смертельной травме.

Криминал и ЧП •   •  9689 просмотра
Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого

россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города

Российские войска атаковали Харьков, что повлекло взрывы в центральной части города, по словам местных чиновников.

Война •   •  9687 просмотра
россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове, Украина, прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб в регионе, призвав оставаться в укрытиях.

Общество •   •  11094 просмотра
В Харькове прогремели взрывы