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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль прогнозирует, что в международный Реестр убытков поступит до 8 млн заявлений

Шмыгаль прогнозирует, что в международный Реестр убытков поступит до 8 млн заявлений

Киев  •  УНН

2 апреля 2024, 11:35  •  3245 просмотра

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Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что международный Реестр убытков получит до 8 миллионов заявок, в том числе от 300 000 до 600 000 заявок на разрушенное или поврежденное жилье.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в международный Реестр убытков поступит 8 млн заявлений, из которых от 300 до 600 тыс. заявлений поступит в сегменте разрушенного жилья. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства во вторник, передает УНН.

Детали

Сегодня в Гааге должен начать работу международный Реестр убытков, куда смогут обратиться с заявлением все украинцы, пострадавшие от российской агрессии. Прежде всего запускаем фиксацию разрушенного или поврежденного жилья. Заявления будут подаваться через Дію, все максимально цифровизировано и удобно. Прогнозируем, что только в сегменте жилья в Реестр поступит от 300 до 600 тыс. заявлений от пострадавших. В целом ожидаем до 8 млн заявлений от всех, кого так или иначе коснулась эта война

- сказал Шмыгаль.

Напомним

УНН сообщил, что 2 апреля начинает принимать заявок Реестр убытков для Украины, созданный при участии международного сообщества.

Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Сегодня днем подачу заявлений в международный Реестр убытков для Украины (RD4U) официально открыли.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
gaagaГаага
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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