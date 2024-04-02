Шмыгаль прогнозирует, что в международный Реестр убытков поступит до 8 млн заявлений

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в международный Реестр убытков поступит 8 млн заявлений, из которых от 300 до 600 тыс. заявлений поступит в сегменте разрушенного жилья. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства во вторник, передает УНН.

Детали

Сегодня в Гааге должен начать работу международный Реестр убытков, куда смогут обратиться с заявлением все украинцы, пострадавшие от российской агрессии. Прежде всего запускаем фиксацию разрушенного или поврежденного жилья. Заявления будут подаваться через Дію, все максимально цифровизировано и удобно. Прогнозируем, что только в сегменте жилья в Реестр поступит от 300 до 600 тыс. заявлений от пострадавших. В целом ожидаем до 8 млн заявлений от всех, кого так или иначе коснулась эта война - сказал Шмыгаль.

Напомним

УНН сообщил, что 2 апреля начинает принимать заявок Реестр убытков для Украины, созданный при участии международного сообщества.

Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Сегодня днем подачу заявлений в международный Реестр убытков для Украины (RD4U) официально открыли.