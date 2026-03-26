"Фундация Течия" Олега Крота поддержала "Город добра": в центре для тяжелобольных детей открыли операционную.

Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными
Поездка на выходные - интересные места в Одессе
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
"Мир в Европе требует справедливости": в МИД приветствовали присоединение ЕС к учредителям спецтрибунала по агрессии РФ против Украины26 марта, 04:02 • 16165 просмотра
Массовое исчезновение несовершеннолетних девушек в Крыму: ЦНС фиксирует новые случаи26 марта, 05:15 • 11277 просмотра
Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназияPhoto10:49 • 8268 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15304 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет12:14 • 6216 просмотра
публикации
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить13:18 • 1328 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет12:14 • 6482 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15461 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 89314 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 93806 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дмитрий Михайленко
Олег Крот
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 15461 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 33253 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 69616 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 45172 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 74302 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Фильм

"Фундация Течия" Олега Крота поддержала "Город добра": в центре для тяжелобольных детей открыли операционную

"Фундация Течия" Олега Крота поддержала "Город добра": в центре для тяжелобольных детей открыли операционную.

"Фундация Течия" Олега Крота поддержала "Город добра": в центре для тяжелобольных детей открыли операционную

В Черновцах в центре "Город добра", где живут и лечатся более 60 детей с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами, заработала современная операционная. Ключевую роль в ее запуске сыграла "Фундация Течия", соучредителем которой является меценат и благотворитель Олег Крот.

Центр опекает детей-сирот, детей с инвалидностью и сложными заболеваниями, которые нуждаются в круглосуточном медицинском уходе. Часть пациентов невозможно транспортировать в больницы, поэтому создание собственной операционной стало критически важным решением.

Именно на этапе запуска операционного блока команда "Города добра" обратилась за помощью — не хватало системы очистки и дезинфекции воздуха. "Фундация Течия" оперативно присоединилась к проекту и обеспечила установку современной системы респираторной безопасности.

Речь идет о портативной приточно-вытяжной вентиляции, которая очищает воздух, контролирует уровень микробного загрязнения и сигнализирует о необходимости замены фильтров. По словам медицинского директора центра Дениса Колюбакина, уровень микробной нагрузки благодаря этой системе фактически снижен до минимальных показателей, что критически важно для детей с ослабленным иммунитетом.

"Инфекционная безопасность — это основа лечения. Без чистого воздуха проведение операций просто невозможно", — подчеркнул он.

Основательница "Города добра" Марта Левченко подчеркивает: появление операционной открывает шанс на жизнь для детей, которые раньше не могли получить необходимую помощь.

"Для многих из них это не просто медицинская услуга — это возможность выжить", — отмечает она.

В "Фундации Течия" объясняют, что поддерживают не только крупные медицинские учреждения, но и узкоспециализированные центры, которые работают с наиболее уязвимыми категориями пациентов.

"Мы хотим улучшать качество жизни детей, которые в этом больше всего нуждаются. И если для этого нужно закрыть критический запрос — мы реагируем максимально быстро", — отмечают в фонде.

Сам Олег Крот, меценат и соучредитель "Фундации Течия", подчеркивает, что помощь детям является одним из ключевых направлений деятельности уже много лет. По его словам, проекты в сфере детского здоровья фонд реализует системно, сосредотачиваясь как на лечении, так и на реабилитации.

В то же время поддержка "Города добра" — лишь часть более широкой деятельности фонда в медицинской сфере. Среди первых проектов "Фундации Течия" — создание центра инклюзии и коррекции "ЕВА", который помогает детям с особыми образовательными потребностями проходить реабилитацию и адаптацию.

Кроме того, фонд регулярно передает современное медицинское оборудование в детские больницы в регионах, а также обеспечивает учреждения специализированными медицинскими наборами, необходимыми для оказания помощи маленьким пациентам.

В "Городе добра" подчеркивают: такая поддержка позволяет не только спасать больше жизней, но и создавать для детей безопасные условия лечения, где шанс на выздоровление становится реальностью.

Лилия Подоляк

