"Фундация Течия" Олега Крота поддержала "Город добра": в центре для тяжелобольных детей открыли операционную.

В Черновцах в центре "Город добра", где живут и лечатся более 60 детей с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами, заработала современная операционная. Ключевую роль в ее запуске сыграла "Фундация Течия", соучредителем которой является меценат и благотворитель Олег Крот.

Центр опекает детей-сирот, детей с инвалидностью и сложными заболеваниями, которые нуждаются в круглосуточном медицинском уходе. Часть пациентов невозможно транспортировать в больницы, поэтому создание собственной операционной стало критически важным решением.

Именно на этапе запуска операционного блока команда "Города добра" обратилась за помощью — не хватало системы очистки и дезинфекции воздуха. "Фундация Течия" оперативно присоединилась к проекту и обеспечила установку современной системы респираторной безопасности.

Речь идет о портативной приточно-вытяжной вентиляции, которая очищает воздух, контролирует уровень микробного загрязнения и сигнализирует о необходимости замены фильтров. По словам медицинского директора центра Дениса Колюбакина, уровень микробной нагрузки благодаря этой системе фактически снижен до минимальных показателей, что критически важно для детей с ослабленным иммунитетом.

"Инфекционная безопасность — это основа лечения. Без чистого воздуха проведение операций просто невозможно", — подчеркнул он.

Основательница "Города добра" Марта Левченко подчеркивает: появление операционной открывает шанс на жизнь для детей, которые раньше не могли получить необходимую помощь.

"Для многих из них это не просто медицинская услуга — это возможность выжить", — отмечает она.

В "Фундации Течия" объясняют, что поддерживают не только крупные медицинские учреждения, но и узкоспециализированные центры, которые работают с наиболее уязвимыми категориями пациентов.

"Мы хотим улучшать качество жизни детей, которые в этом больше всего нуждаются. И если для этого нужно закрыть критический запрос — мы реагируем максимально быстро", — отмечают в фонде.

Сам Олег Крот, меценат и соучредитель "Фундации Течия", подчеркивает, что помощь детям является одним из ключевых направлений деятельности уже много лет. По его словам, проекты в сфере детского здоровья фонд реализует системно, сосредотачиваясь как на лечении, так и на реабилитации.

В то же время поддержка "Города добра" — лишь часть более широкой деятельности фонда в медицинской сфере. Среди первых проектов "Фундации Течия" — создание центра инклюзии и коррекции "ЕВА", который помогает детям с особыми образовательными потребностями проходить реабилитацию и адаптацию.

Кроме того, фонд регулярно передает современное медицинское оборудование в детские больницы в регионах, а также обеспечивает учреждения специализированными медицинскими наборами, необходимыми для оказания помощи маленьким пациентам.

В "Городе добра" подчеркивают: такая поддержка позволяет не только спасать больше жизней, но и создавать для детей безопасные условия лечения, где шанс на выздоровление становится реальностью.