$43.870.0550.850.04
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.4м/с
41%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дмитро Михайленко
Олег Крот
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Пакистан
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Гриби

"Фундація Течія" Олега Крота підтримала "Місто добра": у центрі для важкохворих дітей відкрили операційну

Київ • УНН

 • 990 перегляди

"Фундація Течія" Олега Крота підтримала "Місто добра": у центрі для важкохворих дітей відкрили операційну.

У Чернівцях у центрі "Місто добра", де живуть і лікуються понад 60 дітей із важкими та невиліковними діагнозами, запрацювала сучасна операційна. Ключову роль у її запуску відіграла "Фундація Течія", співзасновником якої є меценат і благодійник Олег Крот.

Центр опікується дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю та складними захворюваннями, які потребують цілодобового медичного догляду. Частину пацієнтів неможливо транспортувати до лікарень, тому створення власної операційної стало критично важливим рішенням.

Саме на етапі запуску операційного блоку команда "Міста добра" звернулася по допомогу — не вистачало системи очищення та дезінфекції повітря. "Фундація Течія" оперативно долучилася до проєкту та забезпечила встановлення сучасної системи респіраторної безпеки.

Ідеться про портативну приточно-витяжну вентиляцію, яка очищує повітря, контролює рівень мікробного забруднення та сигналізує про необхідність заміни фільтрів. За словами медичного директора центру Дениса Колюбакіна, рівень мікробного навантаження завдяки цій системі фактично знижено до мінімальних показників, що критично важливо для дітей із ослабленим імунітетом.

"Інфекційна безпека — це основа лікування. Без чистого повітря проведення операцій просто неможливе", — наголосив він.

Засновниця "Міста добра" Марта Левченко підкреслює: поява операційної відкриває шанс на життя для дітей, які раніше не могли отримати необхідну допомогу.

"Для багатьох із них це не просто медична послуга — це можливість вижити", — зазначає вона.

У "Фундації Течія" пояснюють, що підтримують не лише великі медичні заклади, а й вузькоспеціалізовані центри, які працюють із найбільш вразливими категоріями пацієнтів.

"Ми хочемо покращувати якість життя дітей, які цього найбільше потребують. І якщо для цього потрібно закрити критичний запит — ми реагуємо максимально швидко", — зазначають у фонді.

Сам Олег Крот, меценат і співзасновник "Фундації Течія", наголошує, що допомога дітям є одним із ключових напрямів діяльності вже багато років. За його словами, проєкти у сфері дитячого здоров’я фонд реалізує системно, зосереджуючись як на лікуванні, так і на реабілітації. 

Водночас підтримка "Міста добра" — лише частина ширшої діяльності фонду у медичній сфері. Серед перших проєктів "Фундації Течія" — створення центру інклюзії та корекції "ЄВА", який допомагає дітям із особливими освітніми потребами проходити реабілітацію та адаптацію.

Окрім того, фонд регулярно передає сучасне медичне обладнання у дитячі лікарні в регіонах, а також забезпечує заклади спеціалізованими медичними наборами, необхідними для надання допомоги маленьким пацієнтам.

У "Місті добра" наголошують: така підтримка дозволяє не лише рятувати більше життів, а й створювати для дітей безпечні умови лікування, де шанс на одужання стає реальністю. 

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
благодійність
Олег Крот
Чернівці