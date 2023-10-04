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Актуальное
FT: Украина после вступления в ЕС может получить 186 млрд евро в течение 7 лет

FT: Украина после вступления в ЕС может получить 186 млрд евро в течение 7 лет

Киев • УНН

 • 657138 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Согласно внутренним оценкам общего бюджета Европейского Союза, вступление Украины в ЕС предоставит Киеву право получить примерно 186 миллиардов евро в течение семи лет, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Этим летом чиновники ЕС оценили потенциальные финансовые последствия в исследовании, в котором использовались существующие правила для бюджета союза на 2021-2027 годы. Они применялись к расширенному союзу, включающему Украину, Молдову, Грузию и шесть западнобалканских государств.

Финансовый итог добавления всех девяти членов к существующему бюджету, известному как многолетние финансовые рамки (MFF), составит, по оценкам, 256,8 млрд евро. Побочные эффекты для существующих стран-членов ЕС будут включать сокращение субсидий фермерам примерно на одну пятую.

"Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые являются чистыми получателями, станут чистыми донорами", - говорится в документе секретариата Совета ЕС.

По оценкам, с появлением девяти новых стран-членов текущий бюджет увеличится на 21% до 1,47 трлн евро. Это соответствует примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

Вступление девяти государств повлечет за собой ряд "далеко идущих" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых бюджетных взносов от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды. В документе предполагается, что потребуются "переходные периоды и защитные меры".

"Применяя действующие правила к расширенному союзу, Украина будет иметь право на получение 96,5 млрд евро в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет. Согласно исследованию, этот финансовый сдвиг приведет к сокращению сельскохозяйственных субсидий существующим государствам-членам ЕС примерно на 20 процентов", - пишет издание.

"Украина также будет иметь право на получение 61 миллиарда евро из фондов сплочения (Cohesion Fund) ЕС, которые направлены на улучшение инфраструктуры в беднейших государствах-членах", - говорится в публикации.

По оценкам исследования, с девятью дополнительными государствами-членами Чешская Республика, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не будут иметь права на финансирование сплочения.

Представитель Совета ЕС заявил: "Мы не комментируем утечку".

В документе излагаются возможности для ЕС от расширения, включая усиление геополитического влияния ЕС, увеличение размера внутреннего рынка блока на 66 миллионов человек до 517 миллионов и решение проблемы нехватки рабочей силы.

Но это ясно дает понять, что влияние Украины на режим сельскохозяйственных субсидий ЕС будет самым значительным. Украина станет крупнейшим получателем помощи от блока с 41,1 млн га используемых сельскохозяйственных площадей, оттесняя Францию на второе место. Это будет означать, что выплаты существующим получателям снизятся на 20,3 процента на гектар сельскохозяйственной земли.

Кроме Украины, добавление остальных восьми стран будет стоить 29,9 млрд евро в виде выплат в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС

"Эти цифры никому не подойдут, - сказал Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе в Eurasia Group. - Они четко дают понять, что будет необходима коренная и отраслевая реформа бюджета ЕС и его основных стратегий, если Украина хочет когда-то присоединиться, или что весь украинский вопрос придется решать инновационно и вне существующих бюджетных структур ЕС".

Дополнение

Лидеры ЕС встретятся в Испании в пятницу, 6 октября, для первых детальных обсуждений о расширении и о том, как оно изменит ЕС.

Politico указывало, что ЕС планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины до конца года.

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