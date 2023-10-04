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FT: Україна після вступу до ЄС може отримати 186 млрд євро протягом 7 років

FT: Україна після вступу до ЄС може отримати 186 млрд євро протягом 7 років

Київ • УНН

 • 657141 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Відповідно до внутрішніх оцінок спільного бюджету Європейського Союзу, вступ України до ЄС надасть Києву право отримати приблизно 186 мільярдів євро протягом семи років, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Цього літа чиновники ЄС оцінили потенційні фінансові наслідки у дослідженні, у якому використовувалися існуючі правила для бюджету союзу на 2021-2027 роки. Вони застосовувалися до розширеного союзу, що включає Україну, Молдову, Грузію та шість західнобалканських держав.

Фінансовий підсумок додавання всіх дев'яти членів до існуючого бюджету, відомого як багаторічні фінансові рамки (MFF), становитиме 256,8 млрд євро, за оцінками. Побічні ефекти для існуючих країн-членів ЄС включатимуть скорочення субсидій фермерам приблизно на одну п'яту.

"Усім країнам-членам доведеться більше платити та менше отримувати з бюджету ЄС; багато держав-членів, які є чистими одержувачами, стануть чистими донорами", - ідеться в документі секретаріату Ради ЄС.

За оцінками, з появою дев'яти нових країн-членів поточний бюджет збільшиться на 21% до 1,47 трлн євро. Це відповідає приблизно 1,4% валового національного доходу 36 країн.

Вступ дев'яти держав спричинить низку "далекосяжних" коригувань, які можуть включати значне збільшення чистих бюджетних внесків від багатших держав, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди. У документі передбачається, що будуть потрібні "перехідні періоди та захисні заходи".

"Застосовуючи чинні правила до розширеного союзу, Україна матиме право на отримання 96,5 млрд євро в межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років. Згідно з дослідженням, це фінансове зрушення призведе до скорочення сільськогосподарських субсидій існуючим державам-членам ЄС приблизно на 20 відсотків", - пише видання.

"Україна також матиме право на отримання 61 мільярда євро з фондів гуртування (Cohesion Fund) ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури у найбідніших державах-членах", - сказано у публікації.

За оцінками дослідження, з дев'ятьма додатковими державами-членами Чеська Республіка, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр та Мальта більше не матимуть права на фінансування гуртування.

Представник Ради ЄС заявив: "Ми не коментуємо витоку".

У документі викладаються можливості для ЄС від розширення, включаючи посилення геополітичного впливу ЄС, збільшення розміру внутрішнього ринку блоку на 66 мільйонів осіб до 517 мільйонів та вирішення проблеми нестачі робочої сили.

Але це ясно дає зрозуміти, що вплив України на режим сільськогосподарських субсидій ЄС буде найзначнішим. Україна стане найбільшим одержувачем допомоги від блоку з 41,1 млн га сільськогосподарських площ, що використовуються, відтісняючи Францію на друге місце. Це означатиме, що виплати існуючим одержувачам знизяться на 20,3 відсотка на гектар сільськогосподарської землі.

Окрім України, додавання решти восьми країн коштуватиме 29,9 млрд євро у вигляді виплат у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС.

"Ці цифри нікому не підійдуть, - сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор по Європі в Eurasia Group. - Вони чітко дають зрозуміти, що буде необхідна докорінна і галузева реформа бюджету ЄС і його основних стратегій, якщо Україна хоче колись приєднатися, або що все українське питання доведеться вирішувати інноваційно та поза існуючими бюджетними структурами ЄС".

Доповнення

Лідери ЄС зустрінуться в Іспанії у п'ятницю, 6 жовтня, для перших детальних обговорень щодо розширення та про те, як воно змінить ЄС.

Politico вказувало, що ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року.

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